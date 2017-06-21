لماذا يشتد الهجوم على حي جوبر الدمشقي؟

يواصل النظام لليوم الثاني على التوالي، قصف الحيّ الذي يقع في الأطراف الشرقية للعاصمة دمشق، وهو ما تبقّى من الأحياء الشرقية بيد الفصائل المعارضة.

وبدأ الهجوم من ثلاثة محاور: الأول من جهة عين ترما، والثاني من حي عربين شمال جوبر، إضافة إلى هجوم على الحي بشكل مباشر.

وتحدث المرصد السوري عن اشتباكات عنيفة بين النظام والميليشيات من جهة والفصائل من الجهة الأخرى.

هدف هذه العملية وفق ناشطين هو محاولة للتوغل داخل حي #جوبر واستعادة السيطرة عليه وعلى كامل شرق العاصمة, خصوصاً أنه يأتي بعد أقل من شهر على تهجير آخر دفعة من المعارضين من أحياء شرق العاصمة.

وتمكن النظام على مدى الأشهر الماضية، من تأمين حزام دمشق خاصة من جهة الغرب والشمال، ولم يبقَ للمعارضة جيوبٌ سوى في الغوطة الشرقية وجنوب دمشق. وهذا التصعيد يشير إلى نيّة النظام انتقاله من موقع مدافع عن دمشق إلى موقع الهجوم باتجاه الغوطة.

فمن حي جوبر، هُددت دمشق ، ولو لساعات، في مارس الماضي.

الاشتباكات وصلت يومها إلى المناطق الواقعة بين حي جوبر ومنطقة العباسيين وكراجاتها..

وحقّقت يومها الفصائل تقدماً في المنطقة الصناعية الواقعة شمال حي جوبر، قبل أن يعاود النظام التقدم بهجمات معاكسة، مدعوماً بغطاء من جوي وقصف صاروخيّ.