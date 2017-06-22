أميركا لتركيا: 80% نسبة العرب في معركة الرقة

قالت مصادر في وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن وزير الدفاع الأميركي جيمس #ماتيس أبلغ نظيره التركي بأن العرب سيمثلون 80 في المئة من القوات التي ستسعى لاستعادة الرقة وإن بلاده ستسترد الأسلحة التي قدمتها لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا بمجرد هزيمة تنظيم #داعش.

وأضافت المصادر في بيان أن ماتيس بعث برسالة لوزير الدفاع التركي فكري إشيق قال فيها إن الولايات المتحدة أبلغت تركيا بالأسلحة التي قدمتها لوحدات حماية الشعب، وبأنها ستمدها بقوائم شهرية لهذه الأسلحة.

وتوترت العلاقات بين البلدين بسبب مساندة الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب التي حاربتها #تركيا في شمال سوريا. وتدعم واشنطن وحدات حماية الشعب في إطار الحملة على تنظيم داعش.

وذكرت المصادر أن ماتيس أبلغ إشيق في رسالته بأن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات حازمة لمعالجة المخاوف الأمنية التركية.

ووحدات حماية الشعب جزء رئيسي من تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي بدأ عملية هذا الشهر لاستعادة الرقة معقل تنظيم داعش في سوريا. وقالت تركيا إنها سترد على وحدات حماية الشعب إذا شعرت بتهديد منها.