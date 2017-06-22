الأردن والصين يؤكدان أهمية حل الأزمة السورية سياسياً

أكد الأردن والصين، الخميس، أهمية إيجاد حل سياسي لـ #الأزمة السورية يضمن الاستقرار لسوريا، وطالبا دول العالم بـ"توحيد الجهود" للوصول إلى هذا الحل.

وقال وزير الخارجية الصيني، شي جينبينغ، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، في عمان، إنه "من الضروري التمسك بإيجاد حل سياسي للأزمة السورية باعتباره الاتجاه الصحيح".

وأضاف بحسب الترجمة الفورية إلى العربية "نأمل من جميع الدول داخل المنطقة وخارجها أن تنطلق من المصالح الأساسية للشعب السوري، وأن تتخذ خطوات ملموسة على الأرض وتوحد الجهود".

من جهته، أكد الصفدي "ضرورة وقف القتال بشكل فوري والتوجه لمحادثات سياسية تضمن حلاً سياسياً يحفظ وحدة #سوريا وتماسكها واستقلالية قرارها، حلاً يقبل به الشعب السوري للتقدم نحو مستقبل آمن للجميع"، مشيراً إلى أن #محادثات_جنيف تشكل "المنبر الأكثر قدرة على التوصل إلى هذا الحل".

وتستعد #الأمم_المتحدة لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات في جنيف في محاولة لإنهاء الحرب في سوريا المستمر منذ 6 أعوام.

ومن المقرر أن تستضيف أستانا محادثات في الرابع والخامس من تموز/يوليو المقبل قبل جولة محادثات جديدة في جنيف في العاشر من الشهر.

وقال الصفدي "نريد حلاً سياسيا للأزمة السورية ووقف القتال أولوية، لا حل عسكريا للأزمة، واستمرار القتال لن ينتج عنه إلا مزيد من الصراع والضحايا التي يدفع ثمنها أساساً الشعب السوري".

كما أضاف أن "هذا الحل السياسي يجب أن يحفظ وحدة سوريا الترابية وتماسكها، ويؤدي إلى توافق سياسي يقبل به الشعب السوري".

وتابع أن ذلك "يضمن أن تنتقل سوريا إلى مرحلة من الأمن والأمان، وأن تتخلص من كل القوى الإرهابية التي تلحق الدمار والقتل بها وبشعبها، وأن تتخلص أيضاً من كل القوى والميليشيات المذهبية والطائفية الموجودة أيضاً والتي تسهم في استمرار القتال".