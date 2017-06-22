الجربا للافروف: نسعى لحوار سوري سوري لإيجاد حل سياسي

استقبل وزير الخارجية الروسي، سيرغي #لافروف، زعيم تيار الغد السوري، أحمد الجربا، وذلك لبحث مسار الإعداد للقاء #جنيف و#أستانا.

وأعلن لافروف في بداية اللقاء عن ترحيبه بجهود الجربا الرامية إلى تسوية #الأزمة وتوحيد المعارضة، كما اعتبر أن هذه الجهود تنسجم مع قرارات المجتمع الدولي، ولاسيما فيما يخص ضرورة أن يقرر #السوريون أنفسهم مصير بلادهم عن طريق التوافق.

كما أشار الوزير الروسي في هذا الخصوص إلى التراجع التدريجي لنفوذ ممثلي المعارضة الخارجية الذين "تعودوا على العمل حصراً على أساس توجيه الإنذارات وطرح الشروط المسبقة، والذين كانوا يهتمون بطرح أفكار مموليهم الخارجيين بقدر أكبر من مصالح الشعب السوري".

من جانبه، أعرب الجربا عن دعمه للجهود الروسية. وعبر عن أمله في أن تنتج عن حلول لتحريك التسوية السياسية.

وأضاف: "نناقش موضوع محاربة الإرهاب في سوريا، و#روسيا معنية بقدر كبير بالحرب على #الإرهاب ونحن كذلك".

كما شدد على ضرورة أن يكون هناك حوار سوري سوري بين #النظام والمعارضة بمشاركة كافة القوى لإيجاد حل سياسي.