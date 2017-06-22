تركيا: آلية عمل لنشر قوات روسية وتركية في إدلب

قال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن #تركيا و #روسيا ستكونان في #إدلب السورية في إطار #مناطق_تخفيف_التوتر، بحسب ما نقل التلفزيون التركي اليوم الخميس.

ونقلت محطة "خبر ترك" التلفزيونية عن إبراهيم كالين قوله إن مناطق تخفيف التوتر التي اتفقت عليها تركيا وروسيا و #إيران ستخضع لنقاش آخر خلال مفاوضات في #أستانا عاصمة كازاخستان في مطلع يوليو/تموز.

وأضاف كالين: "سنكون حاضرين بقوة في منطقة إدلب مع الروس، وفي الغالب روسيا وإيران ستكونان حول دمشق ويجري إعداد آلية تشمل الأميركيين والأردن في الجنوب في منطقة درعا"، مضيفاً أن روسيا اقترحت أيضاً إرسال قوات من كازاخستان وقرغيزستان.