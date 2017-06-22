روسيا: لدينا ثقة كبيرة بأن البغدادي قد قُتل

أعلنت الخارجية الروسية أنها على يقين بدرجة عالية من أن زعيم تنظيم داعش الإرهابي #أبوبكر_البغدادي قد قتل.

وقال اوليغ سيرومالتوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إنه يوجد نصيب لا بأس به من التأكيد بأن البغدادي قد لقي مصرعه إثر قصف #المقاتلات_الروسية لمقر اجتماع #داعش في الضاحية الجنوبية بمدينة الرقة، وفق بيان وزارة الدفاع، وأنه جاري التأكد وتدقيق صحة هذه المعلومات.

وإذا ثبتت صحة المعلومات، فإن هذا يعني انتصارا للقوات الجوية الروسية، بحسب قوله.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية كاريا زاخاروفا قالت، في وقت سابق اليوم، إن وزارة الخارجية الروسية ليست لديها أي معلومات جديدة حول مقتل البغدادي.

وكانت وكالة إنترفاكس للأنباء قد نقلت سابقاً عن جينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي قوله، إن #روسيا لا يمكنها تأكيد مقتل زعيم تنظيم داعش في ضربة جوية بسوريا الشهر الماضي.

وقالت #موسكو سابقاً إن قواتها ربما قتلت #البغدادي، لكن #واشنطن قالت حينها إنه لا يمكنها تأكيد ذلك، وإن مسؤولين غربيين وعراقيين يتشككون في الأمر.