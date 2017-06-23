تركيا تحذر أكراد سوريا وترحب بتعهد أميركا سحب أسلحتهم

حذر وزير الدفاع التركي، فكري إشيق، اليوم الجمعة، من أن أنقرة سترد على أي خطوات تنطوي على تهديد من #وحدات_حماية_الشعب_الكردية في #سوريا، ورحب بتعهد الولايات المتحدة باستعادة أسلحة قدمتها للوحدات بعد هزيمة تنظيم #داعش.

وترى #واشنطن وحدات حماية الشعب الكردية حليفاً رئيسياً في حملتها لإلحاق الهزيمة بداعش في معقلها بالرقة. وتعتبر #أنقرة الوحدات #جماعة_إرهابية مرتبطة بمسلحين يخوضون تمرداً في جنوب شرق تركيا منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

وقال إشيق لتلفزيون "إن تي في" إن رسالة تلقاها من وزير الدفاع الأميركي #جيمس_ماتيس تتعلق بالأسلحة التي أعطتها الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية "خطوة إيجابية" لكن "التنفيذ ضروري".

وقالت #تركيا إن الإمدادات للوحدات انتهى بها الحال في الماضي في أيدي #حزب_العمال_الكردستاني، ووصفت أي سلاح يمنح لهم بأنه تهديد لأمنها. وحذر إشيق من الرد على أي عمل للوحدات الكردية.

وقال الوزير: "سيتم الرد على أي خطوة لوحدات حماية الشعب الكردية تجاه تركيا على الفور".

وبدأت معركة استعادة الرقة قبل أسبوعين لتزيد الضغط على داعش الذي يواجه هزيمة في #الموصل معقلها في #العراق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا يوم الأربعاء، إن تركيا أرسلت تعزيزات تشمل قوات وعربات ومعدات إلى #سوريا باتجاه مناطق إلى الجنوب من مدينة أعزاز الخاضعة لسيطرة مقاتلين من المعارضة السورية تدعمهم أنقرة. وتسيطر وحدات حماية الشعب الكردية على مناطق إلى الجنوب من أعزاز.

وبدأت تركيا هجوماً في شمال سوريا في أغسطس/آب العام الماضي وأرسلت دبابات وأسلحة عبر الحدود لدعم مقاتلي المعارضة السورية الذين يقاتلون داعش ووحدات حماية الشعب الكردية.