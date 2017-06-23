معارك بحي جوبر ومقتل قيادي بحزب الله في القلمون الغربي

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل قيادي بـ #حزب_الله في معارك بـ #القلمون_الغربي، وذلك خلال هجوم نفذته عناصر من مقاتلي #جفش على مواقع قوات النظام وحزب الله في محور جرود فليطة.



ويأتي هذا مع تجدد الاشتباكات في حي جوبر الدمشقي عند الأطراف الشرقية من المدينة، فيما قصفت قوات #الأسد مناطق في أطراف مدينة عين ترما ومناطق أخرى في بلدة مديرا بالغوطة الشرقية، من دون وقوع أي خسائر بشرية.

من جهة أخرى، كشف المتحدث باسم الرئاسة التركية أنه يتم العمل على آلية تقضي بوجود قوات روسية وتركية في منطقة #إدلب السورية، وإيرانية وروسية في محيط دمشق، وأردنية وأميركية في درعا، مشيراً إلى أن هناك مقترحاً روسياً لإرسال قوات محدودة من قرغيزيا وكازاخستان إلى سوريا.