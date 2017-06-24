الجيش الأميركي: خط الاتصال مع روسيا فوق سوريا مفتوح

أعلن #الجيش_الأميركي أن خط الاتصال مع #روسيا بشأن مناطق "عدم الاشتباك"، والذي يهدف إلى تفادي أي تصادم عارض فوق #سوريا، "يعمل" حتى بعدما هددت موسكو بقطعه بسبب قيام واشنطن بإسقاط طائرة عسكرية تابعة للنظام الأحد.

وقال الكولونيل رايان ديلون، وهو متحدث باسم التحالف بقيادة الولايات المتحدة، خلال مؤتمر صحافي بمقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجمعة، إن "خط عدم الاشتباك مفتوح ويعمل".

يشار إلى أن التصريحات هي أحدث مؤشر على تخفيف محتمل للتوتر في أعقاب إسقاط طائرة النظام.

وكانت موسكو قد ذكرت الاثنين أنها ستتعامل مع طائرات التحالف التي تحلق غرب نهر الفرات في سوريا كأهداف محتملة وستتعقبها بأنظمة الصواريخ والطائرات العسكرية، لكن البنتاغون قال فيما بعد إنه ليست هناك أي تحركات روسية في سوريا تثير قلقه.