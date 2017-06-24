صحيفة: تواصل بين مخابرات أميركا والأسد لتحرير صحافي

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في تقرير نشرته أمس الجمعة، وجود اتصالات سرية بين #المخابرات_الأميركية (سي اي ايه) والنظام السوري، وتحديداً مكتب "الأمن القومي السوري"، بهدف تحرير الصحافي الأميركي #أوستن_تايس، الذي يُعتقد أنه اختُطف من قبل نظام الأسد في 2012.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن إدارة دونالد ترمب سعت منذ توليها السلطة إلى إيجاد سبل لتحرير الصحافي، الذي هو أيضاً ضابط سابق في قوات البحرية (المارينز)، معتبرةً أن قضيته "أحبطت المحققين والدبلوماسيين" حيث إنه اختفى "فجأةً" منذ خمس سنوات.

وبحسب الصحيفة، تواصل مايك بومبيو، رئيس الـ #سي_اي_ايه مع #علي_مملوك، رئيس مكتب "الأمن القومي السوري"، مطلع شباط/فبراير الماضي، لحل هذا الملف، مؤكدةً أن هذا الاتصال الهاتفي كان الأعلى على مستوى الحكومتين منذ سنوات.

يذكر أن مملوك يخضع لعقوبات أميركية بسبب خرقه لحقوق الإنسان خلال الحرب في سوريا.

واختفى #تايس أثناء رحلته إلى سوريا في آب/اغسطس 2012 حيث كان يعمل كصحافي، وذلك بالتزامن مع دراسته في كلية الحقوق في جامعة "جوروج تاون" الأميركية.

وبحسب موقع "عنب بلدي" السوري، التقى تايس، قبيل اختفائه في أغسطس 2012، مع مجموعة من عناصر "الجيش الحر"، في مدينة داريا، جنوب دمشق، وأجرى معهم لقاءً حصريا، وجهز تقريره، ثم أوصلته العناصر خارج المدينة، وانقطعت أخباره عقب ذلك.

وتابع الموقع السوري: "ورغم أن تواصل بومبيو مع مملوك في فبراير/شباط حمل رسالة إيجابية لإمكانية تحرير تايس، إلا أن الهجوم الكيمياوي الذي نفذه نظام الأسد شمالي سوريا في خان شيخون نيسان/ابريل الماضي، وأسفر عن مقتل قرابة 95 شخصاً وإصابة العشرات، والضربة الأميركية التي وجهت لقصف مطار الشعيرات في ريف حمص، رداً على ذلك، أدت إلى إخفاق هذه العملية، وفق تصريح مسؤولين سابقين مطلعين على القضية".

وبحسب "نيويورك تايمز"، حازت قضية تايس اهتماما مجدداً في الآونة الأخيرة، خاصةً بعد مقتل الطالب الأميركي أوتو أف وارمبير (22 عاما)، الاثنين الماضي، بعد عودته من الاعتقال في كوريا الشمالية عام 2016.

يذكر أن نظام الأسد ينفي أي علاقة له باختطاف تايس، إذ قال فيصل المقداد، نائب وزير خارجية النظام السوري، العام الماضي، إن "تايس ليس موجودا لدى السلطات السورية، ولا يوجد أدنى معلومات تتعلق به".

وعقب اختطافه في عام 2012، انتشر تسجيل مصور يظهر تايس، معصوب العينين وحوله مجموعة من العناصر الملثمين. وتعتقد الإدارة الأميركية أن نظام الأسد مسؤول عن عملية الاختطاف، وأن الفيديو "مفبرك".