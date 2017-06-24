قرغيزستان: لا محادثات مع روسيا لإرسال قوات إلى سوريا

أكد رئيس #قرغيزستان ألمظ بك أتامباييف، اليوم السبت، أنه لم يجرِ أي مفاوضات لإرسال قوات لحفظ السلام إلى #سوريا خلال زيارته لموسكو، حسب ما نقلته عنه وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء.

وفي الأسبوع الماضي قال رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب الروسي إن هناك محادثات لانضمام قوات من #كازاخستان وقرغيزستان لعملية لحفظ السلام تقودها #روسيا في سوريا. ونفت كازاخستان مشاركتها في تلك المحادثات.

وقال #أتامباييف للصحافيين إنه لم يناقش الأمر "على الإطلاق" خلال اجتماعات مصغرة أو خلال مأدبة عشاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف أن مثل هذه الخطوة، حتى إذا طُرحت للمناقشة، ستحتاج إلى قرار من الأمم المتحدة ضمن موافقات أخرى.