مجلس الرقة المدني يعفو عن دواعش.. في بادرة لحسن النوايا

أصدر مجلس مدني من المتوقع أن يحكم مدينة #الرقة السورية بعد طرد تنظيم داعش منها، قرارا بالعفو عن 83 فردا من عناصر التنظيم، اليوم السبت، في بادرة لحسن النوايا بهدف دعم الاستقرار في المدينة.

وحققت #قوات_سوريا_الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة تقدما ملحوظا في معركة السيطرة على الرقة، وهي قاعدة عمليات داعش على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وتوقع قادة كبار في "قسد" السيطرة على الرقة خلال أشهر. وسيشكل ذلك ضربة قوية لداعش الذي خطط لهجمات حول العالم من المدينة التي كان يقطنها نحو 300 ألف نسمة قبل أن يسيطر عليها التنظيم.

ونقل 83 سجينا من أفراد #داعش إلى مقر مجلس مدينة الرقة في قرية #عين_عيسى شمالي الرقة في عفو تزامن مع عطلة عيد الفطر.

ونزل السجناء المفرج عنهم من حافلة وكان أصغرهم يبلغ من العمر 14 عاما.

وألقت ليلى مصطفى القيادية بالمجلس كلمة قالت فيها، إنه تم الإفراج عن #المتطرفين "لأن أيديهم لم تلطخ بالدماء، ولأنهم لم يتقلدوا أي مواقع قيادية في التنظيم"، في حين وقف المفرج عنهم في صفوف منتظمة ينصتون.

وتحدث آخرون معلنين أنهم يتوقعون مستقبلا مشرقا لسوريا التي تعاني من حرب أهلية على مدى ست سنوات اجتذبت قوى إقليمية وعالمية وتحالفا بقيادة الولايات المتحدة وضعت ضرباته الجوية داعش في موقع دفاعي.

وقال عمر علوش، أحد أعضاء المجلس البارزين لوكالة "رويترز"، إن "المجلس لن يعفو أبدا عن مسؤولين كبار في داعش أو أي شخص تلطخت يداه بالدماء"، مضيفا أنهم يمنحون "هؤلاء الرجال فرصة ثانية".

وفي الشارع خارج مقر المجلس، قال علوش لأفراد داعش الحاصلين على العفو، إنه سيتم دمجهم في المجتمع وستتاح لهم فرصة الالتحاق بالمدارس والجامعات. وصافح الرجال أعضاء المجلس قبل أن يلتئم شملهم بعائلاتهم.

وقد يشكل العفو خطوة صغيرة نحو تخفيف حدة التوتر الذي يخيم على الرقة بعد ثلاث سنوات من الحكم المتطرف لداعش والحرب.

واعترف أعضاء في المجلس بأنهم يواجهون تحديات ضخمة في إعادة بناء المدينة التي تعاني بنيتها التحتية من الدمار، ويعاني سكانها من الصدمة بفعل سنوات الحرب.

وقال عبد الرحمن (43 عاما) وقد عمل لدى تنظيم داعش في إدارة الضرائب: "لدي سبعة أطفال. لم يكن لدي خيار سوى التعاون. كانوا يدفعون لي 115 دولارا في الشهر".