إدلب.. مقتل 10 بينهم أطفال توجهوا لشراء حاجيات العيد

قُتل 10 مدنيين على الأقل كانوا يشترون حاجياتهم عشية #عيد_الفطر، في انفجار سيارة مفخخة السبت في قرية سورية قرب تركيا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح #المرصد أن هناك ثلاثة أطفال على الأقل بين قتلى الاعتداء الذي وقع في فترة ما بعد الظهر في سوق الدانا بمحافظة إدلب (شمال غرب).

وأضاف أن #التفجير تسبب أيضاً "بإصابة نحو 30 شخصاً" آخرين بجروح.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن الناس كانوا يشترون حاجياتهم قبل العيد.

ومنذ بداية العام الجاري وقعت معارك بين جماعات في المعارضة المسلحة في محافظة إدلب بين الحين والآخر. كما اتهم مقاتلون في المعارضة تنظيم #داعش بتنفيذ هجمات في المنطقة.

وأبدت #الأمم_المتحدة ووكالات إغاثة قلقها من الأوضاع الإنسانية في إدلب التي يعيش فيها عدد كبير من الناس في ظروف متردية ويواجهون قصفا جويا.