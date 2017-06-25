الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع للنظام السوري

أطلقت القوات الإسرائيلية النار على مواقع سورية، الأحد، للمرة الثانية خلال يومين بعد سقوط عدة قذائف في #مرتفعات_الجولان المحتلة، بحسب بيان للجيش.

وأضاف البيان أن الجيش "استهدف مربضين للمدفعية وشاحنة ذخيرة تابعة للنظام السوري".

وذكر البيان أن الجيش طلب من الإسرائيليين الابتعاد عن المناطق المفتوحة قرب #القنيطرة، حيث دارت معارك عنيفة.

وكان #الجيش_الإسرائيلي قصف، السبت، جواً عدداً من المواقع التابعة لقوات #النظام_السوري في منطقة القنيطرة، واستهدف دبابتين وبطارية مدفعية.

وجاء القصف الإسرائيلي في أعقاب سقوط عشر قذائف في شمال الجولان المحتلة، خلال معارك عنيفة دارت منذ الصباح بين قوات #نظام_الأسد وفصائل سورية معارضة.

وظلت إسرائيل إلى حد كبير بمنأى عن الحرب السورية واكتفت بالمراقبة من مرتفعات الجولان المحتلة ونفذت ضربات جوية من حين لآخر أو ردت

بإطلاق النار في مواجهة تهديدات محددة. و

احتلت إسرائيل هضبة الجولان السورية في حرب 1967.، فيما تطالب دمشق باستردادها.