في تصريح مفاجئ.. جهاد مقدسي يعلن اعتزال العمل السياسي

في تصريح مفاجئ، أعلن جهاد مقدسي رئيس #منصة_القاهرة المعارضة السورية، اعتزاله العمل السياسي. وأوضح في تصريح نشره مساء أمس الأحد على حسابه الرسمي على الفيسبوك أنه سيبتعد عن العمل السياسي لأسباب لها علاقة بظروف العمل والحياة التي لطالما حكمت ظروفي الشخصية، بحسب تعبيره.

وأضاف أنه حاول المساهمة على مدى السنوات الخمس الماضية، في دفع الحل السياسي قدماً لتحقيق انتقال سياسي مشترك مبني على قراءة واقعية غير عاطفية ومرجعية بيان جنيف والقرار ٢٢٥٤، لكن الأمور ازدادت صعوبة مع كارثة التدويل والاٍرهاب، بحسب قوله.

كما أشار إلى أن قناعته ازدادت على مدى السنوات الخمس الماضية بأن الوسطية هي خلاص سوريا.

وختم متمنياً التوفيق لمن أسماهم "أصحاب الضمير لدى الطرفين في هدم هذا الجدار الفاصل بينهما لكي يعبروا معاً لسوريا الجديدة التي يحلم بها ويستحقها جميع السوريين ."

إلا أنه أكد أنه سيبقى متابعاً ومهتماً بالشأن السوري كأي سوري مغترب يعمل بالشأن الأكاديمي.