لافروف يدعو تيلرسون إلى منع "استفزاز" قوات الأسد

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي #لافروف الاثنين نظيره الأميركي ريكس #تيلرسون، إلى العمل على منع "الاستفزازات" حسب قوله، التي تستهدف #قوات_النظام السوري.

واعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن الاتصال جرى بـ"مبادرة أميركية".

وأضاف البيان أن "سيرغي لافروف طلب من واشنطن اتخاذ اجراءات للحؤول دون حصول استفزازات تستهدف القوات النظامية السورية التي تقوم بعمليات ضد الارهابيين".

ويأتي هذا الاتصال بعيد اعلان الجيش الإسرائيلي الأحد استهدافه مواقع للنظام السوري بالقصف ردا على قذائف سقطت في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل والقريبة من مناطق الاشتباكات بين قوات الأسد والفصائل المعارضة المسلحة.

وأوضح البيان أن لافروف وتيلرسون تطرقا أيضا إلى "ضرورة تعزيز وقف إطلاق النار" و"تكثيف مكافحة المجموعات الإرهابية".

وتشرف #روسيا مع #ايران و #تركيا على مفاوضات سلام بشأن #سوريا تعقد في #أستانا، على أن تعقد الجولة المقبلة في الرابع والخامس من تموز/يوليو المقبل.