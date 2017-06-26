لقاء أستانا.. الدول الضامنة تنتظر رد المعارضة والأسد

أعلن وزير الخارجية الكازاخستاني، خيرت عبد الرحمنوف، الاثنين أن #روسيا و #تركيا و #إيران و #الأردن أكدوا مشاركتهم في لقاء #أستانا المرتقب حول سوريا، كما أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان #دي_ميستورا مشاركته أيضًا.

في حين قالت وزير الخارجية الكازخستاني إن بلاده ما زالت تنتظر من الدول الضامنة تأكيداً نهائياً حول مشاركة وفد الحكومة السورية وكذلك المعارضة المسلحة.

وأفاد الوزير أنه من المنتظر أن ترسل الولايات المتحدة مندوباً رفيع المستوى يمثلها في اللقاء المرتقب.

يذكر أن روسيا كانت رجحت انعقاد الجولة المقبلة من محادثات أستانا في أوائل يوليو، دون أن يحدد تاريخ معين لها، وذلك بعد أن تأجلت إذ كان من المفترض أن تعقد في 12 و13 يونيو.

يذكر أن الجولة الأخيرة من المحادثات شملت توقيع اتفاق تخفيف التوتر في 4 مناطق.

ودعت الوثيقة إلى إنشاء مناطق #تخفيف_التوتر في محافظة #إدلب وإلى الشمال من #حمص وفي ا#لغوطة الشرقية وفي #جنوب_سوريا، بهدف وضع حد فوري للأعمال القتالية وتحسين الحالة الإنسانية، وتهيئة الظروف المواتية للنهوض بالتسوية السياسية للأزمة.

