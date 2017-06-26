دبابات إسرائيلية تستهدف مواقع النظام السوري بالقنيطرة

أفاد مراسل "العربية" بأن #دبابات_إسرائيلية جددت قصفها لمواقع تابعة للنظام السوري في #القنيطرة، يأتي ذلك بعد سقوط قذيفتين في محيط إحدى المستوطنات في الجولان المحتل بدون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

ويأتي سقوط هاتين القذيفتين بعد يومين من استهداف جيش #الاحتلال مواقع تابعة للنظام السوري في القنيطرة ردا على سقوط قذائف غير مباشرة تسببت بها المعارك بين #قوات_النظام والمعارضة المسلحة، خاصة في مدينة البعث.

وكانت صفحات موالية للنظام على مواقع التواصل اعترفت بمقتل وجرح عدد من قوات النظام وميليشيات #فوج_الجولان جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي إحدى النقاط بريف القنيطرة ردا على سقوط قذائف على الجولان المحتل.