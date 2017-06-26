داعش يستميت في الرقة.. وسيطرة على حي جديد غرباً

أعلنت قوات #سوريا_الديمقراطية عن سيطرتها على حي جديد (حي القادسية) غرب #الرقة معقل تنظيم #داعش في #سوريا، فيما نقل المرصد السوري عن مصدر موثوق الأحد قوله إن عدم التقدم السريع يعود إلى استماتة داعش في القتال وكثافة الألغام.

وبدأت قوات سوريا الديمقراطية هجومها على الرقة في وقت سابق من الشهر الحالي(يونيو) بعد حملة طويلة لعزل مسلحي "داعش" داخل المدينة.

وقالت القوات في بيان نشرته على أحد حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إنها سيطرت على حي القادسية الواقع غربي الرقة.



وطردت قوات سوريا الديمقراطية مسلحي داعش من مساحات واسعة من الأراضي في شمال سوريا على مدى الثمانية عشر شهراً الماضية.

ويساعد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تقدم قوات سوريا الديمقراطية ضد مقاتلي التنظيم في حملة الرقة بالقصف المدفعي والغارات الجوية بما في ذلك ضربات تستهدف قادة التنظيم.

تركي البنعلي

وقال التحالف هذا الشهر إن ضرباته الجوية قتلت #تركي_البنعلي وهو رجل دين بحريني كان يعد #مفتي_داعش وهو أرفع شخصية معروفة في التنظيم.



كما أعلن الأسبوع الماضي إنه قتل فواز الراوي الذي يقول إنه مسؤول التمويل في التنظيم في غارة جوية في سوريا.