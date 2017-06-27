داعش يأمر المتاجر باستخدام عملته بمناطق نفوذه في سوريا

أمر تنظيم داعش أصحاب المتاجر والتجار بتسعير البضائع بعملته الدرهم بداية من اليوم الثلاثاء، وحدد قيمته عند ألف ليرة سورية (1.80دولار) سعياً إلى توجيه سياسته النقدية على الرغم من تراجع سيطرته على الأراضي.

جاء التعميم في رسالة صوتية على منصات تراسل لداعش، حظرت فيها التعامل بالعملات السورية فئة ألف ليرة و50 ليرة في المناطق الخاضعة للتنظيم المتطرف بدءا من 25 يوليو/ تموز.

وخسر التنظيم المتشدد مساحات من الأراضي في #سوريا و #العراق، ويخضع للحصار في معقله السوري بالرقة مع مواصلة قوات تدعمها الولايات المتحدة هجومها لانتزاع السيطرة على المدينة. وداعش على وشك الهزيمة أيضاً في مدينة الموصل العراقية.

ويعتقد أن داعش نقل قادته إلى #مدينة_الميادين السورية الواقعة جنوب شرقي #الرقة قرب الحدود العراقية في محافظة دير الزور.

ولم يذكر تعميم داعش حظر العملة السورية فئة 500 ليرة. وقال التعميم إنه سيعلن سعر صرف عملة داعش على أساس يومي. وأعلن #داعش عن عملته في عام 2015.