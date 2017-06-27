روسيا: التهديدات الأميركية للنظام السوري غير مقبولة

دانت #روسيا التهديدات الأميركية للنظام السوري، معتبرة إياها غير مقبولة.

وصرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أمام صحافيين: "نعتبر مثل هذه التهديدات ضد الحكومة السورية غير مقبولة"، مضيفاً أنه لا يعرف "الأسباب" أو الأدلة التي تستند إليها واشنطن في اتهاماتها.

وكان البيت الأبيض قد كشف عن رصد تحضيرات محتملة للنظام السوري لتنفيذ هجمات كيمياوية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية، شون سبايسر، في بيان نشر في وقت متأخر الاثنين، إن "الاستعدادات مماثلة لتجهيزات اتخذت قبل هجوم بالأسلحة الكيمياوية في الرابع من أبريل الماضي"، والتي استهدفت خان شيخون في ريف إدلب وراح ضحيتها 100 شخص وأصيب 400 آخرون مما دفع الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، إلى إصدار أمر بتوجيه ضربة عسكرية غير مسبوقة شملت إطلاق 59 صاروخ كروز على قاعدة الشعيرات الجوية التابعة للنظام.

وحذر سبايسر قائلاً: "إذا شن الأسد هجوماً آخر بالأسلحة الكيمياوية فسوف يدفع هو وجيشه ثمناً باهظاً".