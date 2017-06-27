سوريا.. قوات أميركية إلى تل أبيض

كشفت صحيفة الحياة أن أرتالاً عسكرية أميركية ستنتشر في مدينة #تل_أبيض شمال #سوريا.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر سورية معارضة، أن هذا الانتشار يأتي رداً على تهديدات أطلقها الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، بإرسال قوات إلى سوريا.

وتنتشر القوات الأميركية والقوات المتعددة الجنسيات ضمن التحالف الدولي، بالإضافة إلى تل أبيض في 6 نقاط شمال سوريا.

ويوجد قاعدتان رئيسيتان الأولى في الرميلان في الحسكة والثانية في عين العرب. أما الباقي فهي نقاط عسكرية منتشرة شمال سوريا، ضمن مناطق سيطرة سوريا الديمقراطية.

كما أشارت المصادر إلى أن الأميركيين يستحدثون نقطتين جديدتين في كل من الطبقة ومنبج.