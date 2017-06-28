الجيش التركي يقصف مواقع "الحماية الكردية" في سوريا

أعلن الجيش التركي، الأربعاء، أن القوات التركية ردت بإطلاق نيران المدفعية خلال الليل ودمرت أهدافاً لقوات حماية الشعب الكردية بعد أن أطلق مقاتلو هذه القوات النار على قوات تدعمها #تركيا شمال #سوريا.



وقال الجيش في بيان إن قوات حماية الشعب الكردية أطلقت نيران الأسلحة الآلية على وحدات للجيش السوري الحر، المدعوم من تركيا، في منطقة مرعناز جنوبي بلدة #أعزاز بشمال سوريا.

وذكر البيان العسكري: "استُخدمت مركبات الدعم الناري في المنطقة للرد بالمثل على النيران المعادية وتم تدمير أو تحييد الأهداف المحددة".

وكانت وكالة إخلاص التركية للأنباء قد ذكرت، في وقت سابق، أن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية أطلقوا نيران أسلحة آلية ثقيلة بشكل مكثف في نحو الساعة 9.30 مساء (18.30 بتوقيت غرينتش) مساء الثلاثاء من منطقة عفرين شمال غربي سوريا.

ولم يتضح ما إذا كان تبادل إطلاق النار أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

وتدعم الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية في القتال ضد تنظيم #داعش في سوريا، رغم احتجاجات متكررة من تركيا التي تصنف مقاتلين أكراد سوريين بأنهم إرهابيون وتخشى أن يشعل تقدمهم تمرداً كردياً في تركيا.



وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية امتداداً لحزب العمال الكردستاني المحظور في #تركيا والذي تصنفه أيضاً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أنه منظمة إرهابية.