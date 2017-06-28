العثور على أنفاق حفرها داعش في الرقة

أعلن مقاتلون من وحدات حماية الشعب الكردية أنهم عثروا على أنفاق كان يستخدمها عناصر تنظيم #داعش في المناطق التي استعادوها من المتطرفين في الطرف الغربي من مدينة #الرقة.



ووجدت الأنفاق في المباني السكنية والمنازل المتصلة، حيث كان يستخدمها عناصر "داعش" لتخزين الأسلحة والاحتماء من الضربات الجوية التي تشنها طائرات #التحالف_الدولي، وفق مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية.

وكانت قوات #سوريا_الديمقراطية قد أعلنت، الاثنين، عن سيطرتها على حي جديد (حي القادسية) غرب الرقة معقل التنظيم في #سوريا، فيما نقل المرصد السوري عن مصدر موثوق الأحد قوله إن عدم التقدم السريع يعود إلى استماتة "داعش" في القتال وكثافة الألغام.

وبدأت سوريا الديمقراطية هجومها على الرقة في وقت سابق من الشهر الحالي (حزيران/يونيو) بعد حملة طويلة لعزل عناصر "داعش" داخل المدينة.