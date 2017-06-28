النظام يواصل غاراته على مناطق المعارضة.. ومجزرة بدرعا

واصلت قوات #النظام وحلفاؤها عمليات القصف والغارات الجوية على مناطق #المعارضة، وخصوصاً في درعا وأريافها، حيث أدى القصف إلى مجزرة في بلدة الحارة شمال #درعا.

وأدى القصف على الحارة من مواقع النظام في تل الشعار إلى مقتل ستة مدنيين وإصابة 13 آخرين.

كما استهدفت الغارات بلدة طفس بريف درعا الغربي وبلدة المزيريب، وأسقطت المروحيات نحو 20 برميلاً متفجراً على درعا وأريافها.

من جانبها، استهدفت فصائل المعارضة مقر عمليات قوات النظام والميليشيات الموالية له في الملعب البلدي براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة.

وحاولت قوات النظام التقدم في محور إدارة المركبات بأطراف مدينة حرستا في الغوطة الشرقية.

وتعرضت المنطقة الواقعة بين بلدتي مورك وكفرزيتا بالريف الشمالي لحماة لقصف.

كذلك قصفت قوات الأسد مناطق في الريف الغربي لمدينة سلمية في ريف حماة الشرقي.

أما طائرات التحالف الدولي فقصفت مناطق في مدينة #الرقة، ما أدى إلى تدمير أبنية وسقوط قتلى وجرحى.