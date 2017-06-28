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ماتيس: الأسد أخذ تحذيراتنا بعدم استخدام الكيمياوي بجدية

المصدر: العربية.نت، وكالات
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس
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قال وزير الدفاع الأميركي #جيمس_ماتيس، اليوم الأربعاء، إن رئيس #النظام_السوري بشار #الأسد أخذ تحذير الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب من استخدام #الأسلحة_الكيمياوية بشكل جدي على ما يبدو.

وقال وزير الدفاع الأميركي في بروكسل إن تحذير #واشنطن إلى الحكومة السورية من شن هجوم بالأسلحة الكيمياوية حقق مبتغاه على ما يبدو.

وأشار ماتيس إلى أن برنامج النظام السوري للأسلحة الكيمياوية لا يقتصر على مطار واحد.

وكانت الولايات المتحدة قد تحدثت أمس الثلاثاء عن "نشاط مشبوه" متصل بسلاح كيمياوي في مطار الشعيرات في #سوريا، وذلك بعد أن كانت قد حذرت الاثنين النظام السوري من عواقب أي هجوم كيمياوي قد يشنه. الأمر الذي دعا #روسيا إلى تحذير الولايات المتحدة من الإقدام على "أي أعمال أحادية وأي استفزازات" في سوريا.

كلمات دالّة

#جيمس ماتيس, #النظام السوري, #دونالد ترمب, #الأسلحة الكيماوية, #سوريا, #واشنطن, #الأسد, #روسيا

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