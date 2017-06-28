ممثل للتحالف في شمال سوريا لبحث "ما بعد استعادة الرقة"

كشف عضو بمجلس يخطط لإدارة #الرقة بعد استعادتها من تنظيم داعش أن المبعوث الأميركي الخاص إلى التحالف الدولي ضد داعش بريت مكجورك زار شمال سوريا اليوم الأربعاء والتقى بالمجلس لتأكيد الدعم له.

ويدعم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وهي تحالف من فصائل كردية وعربية مسلحة بدأت القتال داخل الرقة قبل ثلاثة أسابيع.

وأعلنت #قوات_سوريا_الديمقراطية إقامة "مجلس الرقة المدني" في إبريل/نيسان ليحل محل حكم داعش في مدينة هي منذ ثلاث سنوات المعقل الرئيسي للتنظيم في #سوريا.

وقال عمر علوش، عضو المجلس، إن مكجورك التقى بالمجلس في #عين_عيسى‭‭ ‬‬في شمال سوريا مرتين من قبل في اجتماعات لم يعلن عنها.

من جهته، ذكر الكولونيل ريان ديلون، المتحدث باسم #التحالف، أن أعضاء التحالف يتواجدون بشكل دوري في شمال سوريا للعمل مع "قوات سوريا الديمقراطية" وكيانات محلية أخرى من بينها المجلس. ولم يؤكد زيارة مكجورك اليوم.

وقال علوش إن مكجورك ومسؤولين آخرين بالتحالف،‭ ‬‬ ومن بينهم نائب القائد العسكري للتحالف الميجر جنرال روبرت جونز، تعهدوا بتقديم مساعدات في مجال البنية التحتية، لكن لم يبحث حجم الأموال المتاحة.

وأضاف علوش: "لم يحددوا أي مبلغ، لكنهم قرروا أنهم سيقدمون الدعم في البداية في إزالة الألغام ورفع الأنقاض وصيانة المدارس ثم محطات الكهرباء والمياه".

وقال متطوعون في المجلس لوكالة "رويترز" هذا الشهر إنهم أبلغوا التحالف أن استعادة إمدادات الكهرباء والمياه والطرق والمدارس سيُكلّف نحو 10 ملايين دولار سنويا.