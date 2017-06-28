موسكو تحذر واشنطن من "أي استفزاز أو عمل أحادي" بسوريا

حذرت #روسيا، على لسان نائب وزير الخارجية غينادي غاتيلوف فيها اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة من الإقدام على "أي أعمال أحادية وأي استفزازات" في سوريا.

واعتبر المسؤول الروسي أن "حديث واشنطن عن خطط لاستخدام #الكيمياوي في سوريا يعقد محادثات السلام"، حسب ما نقلته وكالة الإعلام الروسية.

وكانت الولايات المتحدة قد تحدثت أمس الثلاثاء عن "نشاط مشبوه" متصل بسلاح كيمياوي في مطار الشعيرات في سوريا، وذلك بعد أن كانت قد حذرت الاثنين النظام السوري من عواقب أي هجوم كيمياوي قد يشنه. من جهته، كانت روسيا قد اعتبرت هذه التهديدات "غير مقبولة".