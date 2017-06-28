نيران سورية على الجولان أثناء زيارة نتنياهو

قصف الجيش الإسرائيلي موقعاً تابعاً للنظام السوري، في القنيطرة، رداً على سقوط قذيفة سورية عن طريق الخطأ في #الجولان المحتل، الأربعاء.

وتزامن سقوط القذيفة السورية والرد عليها مع خطاب ألقاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو في الجولان المحتل، قال فيه: "إن إسرائيل لن تقبل بأي انزلاق للقذائف أو أي قصف متقطع للجولان من سوريا".

وأضاف أن "إسرائيل تعرف تماماً ما بجري وراء الحدود ولا تتدخل، لكنها ترد بحزم وقوة على كل مساس بسيادتنا"، على حدّ تعبيره.

ولاحقاً، قال مكتب نتنياهو، في بيان، إن "رئيس الوزراء" كان في بلدة كاتسرين الواقعة في الجولان، أثناء سقوط قذائف أطلقت من #سوريا.