عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم سوريا

نيران سورية على الجولان أثناء زيارة نتنياهو

المصدر: القدس – زياد حلبي
نتنياهو في الجولان المحتل - أرشيفية
رابط مختصر

قصف الجيش الإسرائيلي موقعاً تابعاً للنظام السوري، في القنيطرة، رداً على سقوط قذيفة سورية عن طريق الخطأ في #الجولان المحتل، الأربعاء.

وتزامن سقوط القذيفة السورية والرد عليها مع خطاب ألقاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو في الجولان المحتل، قال فيه: "إن إسرائيل لن تقبل بأي انزلاق للقذائف أو أي قصف متقطع للجولان من سوريا".

وأضاف أن "إسرائيل تعرف تماماً ما بجري وراء الحدود ولا تتدخل، لكنها ترد بحزم وقوة على كل مساس بسيادتنا"، على حدّ تعبيره.

ولاحقاً، قال مكتب نتنياهو، في بيان، إن "رئيس الوزراء" كان في بلدة كاتسرين الواقعة في الجولان، أثناء سقوط قذائف أطلقت من #سوريا.

كلمات دالّة

#الجولان, #نتنياهو, #سوريا

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر