مناوشات وتهديدات بين أنقرة وقوات سوريا الديمقراطية

قال نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش، اليوم الخميس، إن أنقرة سترد على أي قصف من وحدات حماية الشعب الكردية في #سوريا ولن تلتزم الصمت في مواجهة الأنشطة المناهضة لتركيا التي تمارسها جماعات إرهابية في الخارج.

وكان يتحدث إلى الصحافيين بعد أن دمرت المدفعية التركية أهدافاً لوحدات حماية الشعب، حين فتح مقاتلوها النار على قوات مدعومة من أنقرة في شمال سوريا ليل الثلاثاء.

كما أكد قورتولموش مجدداً رفض أنقرة لتسليح الولايات المتحدة مقاتلي وحدات حماية الشعب، وقال إن المسؤولين الأميركيين سيدركون أن هذا هو "الطريق الخطأ".

فيما قال مسؤول كبير في قوات سوريا الديمقراطية اليوم الخميس إن القوات ترى "احتمالاً كبيراً بظهور مواجهات مفتوحة وقوية" مع #القوات_التركية في منطقة بشمال غربي #سوريا حيث تبادل الطرفان إطلاق النار أمس.

وقال ناصر حاج منصور، مستشار قوات سوريا الديمقراطية، لرويترز إن القوات اتخذت قرارا بمواجهة القوات التركية "إذا هم حاولوا تجاوز الخطوط المعروفة" في المنطقة التي تقول جماعات معارضة مدعومة من تركيا إن أنقرة نشرت فيها أخيرا قوات إضافية.

وأضاف منصور أن هجوماً تركياً على المناطق الخاضعة لسيطرة #قوات_سوريا_الديمقراطية "يضر كثيراً بمعركة قوات سوريا الديمقراطية" لإجبار تنظيم #داعش على الانسحاب من مدينة #الرقة معقله في سوريا من خلال إبعاد مقاتلي القوات عن الخطوط الأمامية بالمدينة.