حديث عن تأهب أميركي لقصف "محتمل" على الشعيرات

أفادت شبكة CNN الإخبارية أن الولايات المتحدة أوعزت لقواعدها الجوية والبحرية في الشرق الأوسط أن تكون على أهبة الاستعداد، لقصف محتمل لقاعدة #الشعيرات الجوية في سوريا.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة قولها إن واشنطن تراقب قاعدة الشعيرات الجوية السورية منذ تهديد البيت الأبيض الأخير للنظام السوري برد قاس، إذا استخدم السلاح الكيمياوي مجدداً.

يأتي هذا بعد تهديدات جدية وجهتها واشنطن، الثلاثاء، إلى النظام السوري باحتمال توجيه ضربات إذا تم استخدام أسلحة كيمياوية مجدداً في سوريا.

تهديد ردت عليه روسيا على لسان وزير خارجيتها سيرغي #لافروف، الذي قال إن بلاده سترد بشكل متناسب إذا قامت الولايات المتحدة بعمل عسكري ضد النظام السوري.

وكانت #واشنطن تحدثت، الثلاثاء، عن "نشاط مشبوه" متصل بسلاح كيمياوي في مطار الشعيرات في سوريا، وذلك بعد أن كانت قد حذرت الاثنين النظام السوري من عواقب أي هجوم كيمياوي قد يشنه.

وفي وقت لاحق، قال وزير الدفاع الأميركي، جميس #ماتيس، إن #الأسد استجاب على ما يبدو لتحذير واشنطن من شن أي هجوم جديد بالأسلحة الكيمياوية، لأنه لم يقدم على هذه الخطوة .



يذكر أن بوارج بحرية أميركية قصف في الأسبوع الأول من أبريل الماضي مطار الشعيرات، بعد أن قالت إن هناك شبهات حول انطلاق طائرات محملة بأسلحة كيمياوية لقصف مواقع معارضة.