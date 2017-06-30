الأمم المتحدة: نحو نصف مليون سوري عادوا لديارهم

كشفت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين الجمعة أن نصف مليون نازح سوري تقريباً عادوا إلى ديارهم هذا العام بينهم 440 ألفا من الداخل بينما عاد أكثر من 31 ألفا من دول الجوار.



وأضافت أن معظمهم عادوا إلى #حلب و #حماة و #حمص و #دمشق بدافع من قناعتهم بحدوث تحسن أمني في أجزاء من البلاد.



وذكر أندريه ماهسيتش المتحدث باسم المفوضية في إفادة صحفية في جنيف "هذا اتجاه مهم وهذا عدد كبير".



وتابع "معظم هؤلاء يعودون لتفقد ممتلكاتهم ولمعرفة أخبار ذويهم، لديهم تصوراتهم عن الوضع الأمني وعن تحسن متصور في المناطق التي يعودون إليها".