الطيران الإسرائيلي يقصف الجيش السوري رداً على صاروخ

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته قصفت الجمعة موقعاً للجيش السوري بعد ساعات من سقوط صاروخ أطلق من سوريا وسقط في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وقال في بيان: "ردا على صاروخ أطلق في وقت سابق اليوم على إسرائيل من سوريا، استهدفت طائرة للجيش موقعا للجيش السوري انطلق منه" الصاروخ.

وأكد #الجيش_الإسرائيلي، الجمعة، أن #صاروخا سقط بالخطأ من سوريا في منطقة مفتوحة خالية في مرتفعات #الجولان السورية المحتلة.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن "صاروخا أطلق من سوريا ضرب منطقة مفتوحة في مرتفعات الجولان الشمالية"، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

وأضاف البيان أن "الصاروخ سقط نتيجة للاقتتال الداخلي في سوريا" و"لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية".

وهي المرة الرابعة خلال أسبوع التي تسقط فيها صواريخ وقذائف على الجولان السوري المحتل نتيجة "معارك داخلية في سوريا" بين فصائل مقاتلة وقوات #الجيش_السوري.

وردت #إسرائيل على هذه القذائف بقصف مواقع للجيش السوري.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي #بنيامين_نتنياهو من أن إسرائيل سترد بقوة على أي إطلاق نار ناتج عن النزاع السوري.

وشنت #إسرائيل ضربات جوية متعددة في سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية في هذا البلد عام 2011، مؤكدة أن معظمها استهدف قوافل أو مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله اللبناني.

واحتلت إسرائيل نحو 1200 كيلومتر مربع من الجولان إبان حرب 1967 وضمتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ولا تزال سوريا تسيطر على حوالي 510 كيلومترات مربعة من الجولان.