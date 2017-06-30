بعد 4 أعوام.. داعش ينسحب بالكامل من حلب

انسحب تنظيم #داعش بالكامل الجمعة من محافظة #حلب في شمال سوريا مع تقدم قوات النظام في المنطقة الواقعة في جنوب شرق المحافظة، بعد عملية عسكرية بدأتها في الـ 17 من يناير من العام الجاري 2017 وحتى اليوم الـ 30 من يونيو، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد لوكالة فرانس برس "انسحب تنظيم داعش من 17 قرية وبلدة في جنوب شرق حلب، ليصبح بذلك خارج المحافظة بعد أربعة أعوام على تواجده فيها".

إلى ذلك، أوضح المرصد أن عناصر داعش انسحبوا من آخر منطقة كانت تحت سيطرتهم بمحافظة حلب بعد أن استعاد الجيش السوري السيطرة على طريق أثريا-الرصافة ومناطق شرقي خناصر.

وبحسب المرصد فقد مكن هذا التقدم الواسع لقوات النظام خلال الـ 24 ساعة الفائتة، من محاصرة ما تبقى من مناطق داعش في #ريف_حلب الجنوبي الشرقي، ولم ترد إلى الآن معلومات عن مصير عناصرداعش المتبقين في تلك المنطقة، وفيما إذا كانوا انسحبوا خلال ساعات الليل نحو مناطق أخرى لا تزال تحت سيطرة التنظيم في البادية السورية، أم أنهم وقعوا في الحصار واختاروا القتال .

وكان المرصد أشار سابقاً أنه في حال اختار التنظيم الانسحاب من ريف حلب الجنوبي الشرقي، فإن وجوده سينتهي بشكل كامل من محافظة حلب، كذلك تكون قوات النظام قد أمنت طريق حلب – خناصر – أثريا بشكل كامل، ويبقى الطريق الممتد من أثريا إلى السلمية معرضاً لهجمات من التنظيم المنتشر على مسافة قريبة من الطريق بريفي مدينة سلمية الشرقي والشمالي الشرقي. كذلك يسمح هذا التقدم لقوات النظام بالاقتراب من حقل توينان للغاز والذي تسعى جاهدة للسيطرة عليه.

