داعش ينشر انتحارييه ويستعيد حي الصناعة شرقي الرقة

استعاد تنظيم #داعش الجمعة السيطرة على حي الصناعة الواقع في شرق مدينة #الرقة والمحاذي للمدينة القديمة، غداة شنه هجوماً معاكساً على مواقع مقاتلين عرب تدعمهم #واشنطن، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأفاد المرصد أن داعش استعاد السيطرة على #حي_الصناعة بشكل كامل غداة شنه هجوماً معاكساً مستخدماً الانتحاريين وطائرات مُسيَّرة والأنفاق".

ويحظى حي الصناعة الذي خسره التنظيم في 12 يونيو بأهمية استراتيجية" لكونه "على تماس مباشر مع المدينة القديمة" التي يتحصن فيها التنظيم.

وتمكن التنظيم الخميس من السيطرة على 6 مواقع على الأقل في حيي الصناعة والمشلب، بعد تسلل نحو 40 عنصراً متنكرين بزي #قوات_سوريا_الديموقراطية، وخاضوا مواجهات مع "قوات النخبة السورية"، وهم مجموعة من المقاتلين العرب تدعمهم واشنطن ويقاتلون بالتنسيق مع قوات سوريا الديموقراطية في #الرقة.

وتأتي استعادة التنظيم لحي الصناعة غداة تمكن قوات سوريا الديموقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية من قطع آخر منفذ للتنظيم من الرقة بعد سيطرتها على كافة القرى الواقعة جنوب #نهر_الفرات.

وتخوض هذه القوات منذ السادس من يونيو معارك شرسة داخل الرقة بدعم من #التحالف_الدولي بقيادة واشنطن بعد أشهر من المعارك في محيطها.

ومع خسارتها حي الصناعة، باتت تسيطر الآن على ثلاثة أحياء بالكامل هيالمشلب من جهة الشرق والرومانية والسباهية من جهة الغرب. كما تسيطر على أجزاء من أحياء أخرى بينها حطين والقادسية (غرب) والبريد (شمال غرب) وبتاني (شرق).

إلى ذلك، أفاد المرصد عن اشتباكات تدور على مختلف الجبهات في المدينة الجمعة تترافق مع تنفيذ طائرات التحالف غارات على مناطق الاشتباك.