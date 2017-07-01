الائتلاف: ما يجري في عرسال جرائم تطال اللاجئين السوريين

دان رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، رياض سيف بشدة، حملة الاعتداءات الممنهجة التي وقعت الجمعة بحق مخيمات اللاجئين والمهجرين السوريين في منطقة عرسال في لبنان، وأسفرت عن مقتل عدد منهم، واعتقال المئات حيث جرى إذلالهم والتعامل معهم - حسب بيان الائتلاف - كرهائن لدى الجيش اللبناني وميليشيات حزب الله.

وحمّل الائتلاف الوطني السلطات اللبنانية مسؤولية سلامة اللاجئين السوريين في لبنان وفقاً للقانون الدولي الإنساني إلى حين عودتهم إلى وطنهم.

وكان الجيش اللبناني، أعلن في بيان رسمي أنه فجر، الجمعة، وأثناء قيام قوّة من الجيش بتفتيش مخيم النور العائد للنازحين السوريين في بلدة عرسال شمال شرق لبنان، أقدم انتحاري على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف أمام إحدى الدوريات المداهمة، ما أدى إلى مقتله وإصابة ثلاثة عسكريين بجروح غير خطرة.

وفي وقت لاحق، أقدم ثلاثة انتحاريين آخرين على تفجير أنفسهم من دون وقوع إصابات في صفوف العسكريين، كما فجّر الإرهابيون عبوة ناسفة، فيما ضبطت قوى الجيش أربع عبوات ناسفة معدّة للتفجير، وعمل الخبير العسكري على تفجيرها فوراً في أمكنتها.

إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية أن الجيش نفذ عملية عسكرية كبيرة في كافة مخيمات عرسال، وقد تم توقيف حوالي 150 سوريا، بينهم عدد من المسلحين والمنتمين إلى جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً).