تأكيد دولي على استخدام السارين بخان شيخون.. وموسكو تشكك

بعد عدة تصريحات وتقارير سابقة لخبراء ومسؤولين دوليين تؤكد استخدام غاز السارين في شمال سوريا مطلع إبريل، أتى التأكيد الرسمي، الجمعة، من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، عبر تقرير جزم أن غاز السارين استخدم في هجوم خان شيخون في محافظة #إدلب بسوريا في الرابع من أبريل.

فبعد إجراء مقابلات مع شهود وفحص عينات خلصت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية إلى أن "عددا كبيرا من الناس الذين مات بعضهم تعرضوا للسارين أو مادة تشبهه".

وتعليقاً على تلك النتائج، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية بشأن استخدام #أسلحة #كيمياوية في #سوريا يثبت بشكل واضح لا لبس فيه أن غاز #السارين استُخدم في أبريل الماضي. وأضافت في بيان "نتائج هذا التقرير لا تقبل الجدل".

كما شددت الخارجية الفرنسية "على منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية وأعضائها تحمل مسؤوليتهم، والتنديد بأشد العبارات الممكنة بهذا الانتهاك غير المقبول لنظام حظر الانتشار".

وقبل ذلك، أكدت بريطانيا على لسان وزير خارجيتها أنه لا شكوك لديها في استخدم النظام للسارين في مجزرة خان شيخون شمالي سوريا.

تشكيك روسي

في المقابل، شككت وزارة الخارجية الروسية بالمعلومات التي استندت إليها منظمة حظر الأسلحة حول هجوم #خان_شيخون، ووصفت الأدلة بالمشكوك فيها، واعتبرت التقرير منحازا وغير موضوعي.

يذكر أن نظام #الأسد قصف خان شيخون بالكيمياوي في #ريف_إدلب في 4 أبريل الماضي، وراح ضحية المجزرة 100 شخص، وأصيب 400 آخرون.

وقد دفع هجوم خان شيخون #الولايات_المتحدة إلى تنفيذ ضربة صاروخية على قاعدة #الشعيرات الجوية في #حمص بسوريا، قالت واشنطن إن الهجوم بالغاز السام انطلق منها.

ويمكن لتحقيق مشترك بين الأمم المتحدة والمنظمة الآن دراسة الواقعة لتحديد الجهة المسؤولة.