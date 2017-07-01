سقوط 3 صواريخ سورية على مركز حدودي أردني

قال الجيش الأردني في بيان إن 3 صواريخ أطلقها سلاح الجو #السوري على #فصائل_المعارضة_المسلحة سقطت على #مركز_حدودي_أردني متاخم للحدود السورية شمال المملكة، السبت، من دون وقوع إصابات.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله إنه "في حوالي الساعة 14,20 من بعد ظهر اليوم السبت وخلال عملية استهداف سلاح الجو السوري لفصائل المعارضة المسلحة داخل الأراضي السورية وبالقرب من الحدود الأردنية، تعرض مركز حدود #جابر #الجمركي لسقوط صاروخين من داخل الأراضي السورية سقطا بالقرب من #مبنى_الدفاع_المدني فيما سقط صاروخ ثالث بالقرب من طريق #جابر الرمثا".

وأوضح البيان أنه "لم ينتج عن ذلك أية إصابات أو أضرار مادية سوى نشوب حريق في الأعشاب الجافة ضمن المنطقة"، مشيرا إلى أن "الفرق المعنية تتعامل مع الحدث حسب اختصاصاتها".

وغالباً ما تسقط قذائف على المناطق الحدودية شمال المملكة، بسبب الاشتباكات التي تدور بين فترة وأخرى في الجانب السوري.

وفي 29 أيلول/سبتمبر 2013 سلمت وزارة الخارجية الأردنية مذكرة احتجاج للسفارة السورية في عمان، بسبب سقوط قذيفة على مسجد في مدينة الرمثا أدى إلى وقوع أضرار مادية.

ويقول الأردن الذي تمتد حدوده لأكثر من 370 كلم مع سوريا، إنه يستضيف أكثر من 600 ألف لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع السوري في آذار/مارس 2011، بينهم نحو 80 ألفا في مخيم الزعتري قرب حدوده الشمالية مع سوريا.