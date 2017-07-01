قصف النظام يخرج مركزا للدفاع المدني بريف حماة من الخدمة

استهدفت قوات #الأسد الموجودة في مدينة #حلفايا و #مجردة مدينة #كفرزيتا بأكثر من 70 قذيفة صاروخية.

وأفاد ناشطون في ريف #حماة أن القصف بدأ الساعة العاشرة، من مساء أمس، وحتى الثانية من فجر اليوم، السبت 1 تموز، وتركز أغلب القصف على المركز 107 التابع للدفاع المدني في القطاع الشمالي.

وأدى القصف إلى حرق سيارة الخدمة وسيارة الإنقاذ وخروجهما عن الخدمة بشكل كامل، إضافة إلى عطب أربع آليات بشكل جزئي، الأمر الذي أدى إلى خروج المركز عن الخدمة بشكل مؤقت.

وأكد الناشطون أن القصف اقتصر على الأضرار المادية فقط، ولا يوجد أي إصابات بين عناصر المركز أو المدنيين.

وأشار إلى أن فصائل "الجيش الحر" ردت بقصف مدينة سلحب الخاضعة لسيطرة النظام.

وكان المركز تعرض إلى غارات جوية روسية، في نيسان الماضي، ما أدى إلى مقتل ثمانية من عناصره وخروجه عن الخدمة.

وتعدّ كفرزيتا المركز الرئيسي للمعارضة في ريف حماة، إلى جانب مدينة اللطامنة المجاورة، وتخضع لسيطرة "الجيش الحر" تحديدًا منذ نحو خمسة أعوام.