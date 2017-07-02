سوريا..قوات "قسد" تدخل الرقة للمرة الأولى من جهة الجنوب

دخل مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة للمرة الأولى، الأحد، مدينة #الرقة، معقل تنظيم داعش، من جهة الجنوب بعد أن عبروا #نهر_الفرات، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وضيقت #قوات_سوريا_الديمقراطية الخناق خلال الأشهر الأخيرة على معقل المتطرفين في شمال سوريا، ودخلت شرق وغرب المدينة للمرة الأولى الشهر الفائت.

والخميس، قطعت القوات المؤلفة من فصائل كردية وعربية المنفذ الأخير المتبقي لتنظيم داعش من جنوب مدينة الرقة، لتحاصر بذلك المتطرفين بالكامل.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن الأحد "اليوم، دخلت (قوات سوريا الديمقراطية) جنوب مدينة الرقة لأول مرة، وسيطرت على سوق الهال".

وأوضح عبد الرحمن أن "السوق تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بشكل كامل، فيما يشن تنظيم داعش هجمات مضادة" لاستعادة السيطرة على السوق.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية بدورها، الأحد، السيطرة على سوق الهال.

وتمكن مقاتلو القوات المدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش من دخول مدينة الرقة للمرة الأولى في 6 حزيران/يونيو الماضي.

ومنذ ذلك الوقت، نجحوا في طرد التنظيم من مناطق في شرق وغرب المدينة، لكنهم يواجهون مقاومة عنيفة من مقاتلي التنظيم المتطرف أثناء توغلهم إلى وسط المدينة.

ويدافع نحو 2500 من مقاتلي تنظيم داعش عن الرقة، بحسب التحالف الدولي.

وسيطر التنظيم المتطرف على الرقة في العام 2014 وحولها إلى "عاصمة للخلافة" التي أعلنها قبل ثلاثة أعوام.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها على مصير 100 ألف مدني محاصرين في الرقة.