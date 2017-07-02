قتيل و6 جرحى بحريق مخيم للاجئين السوريين في لبنان

لقي شخص حتفه في #حريق ضخم الأحد في مخيم لـ #اللاجئين_السوريين في شرق #لبنان ما أرغم مئات آخرين على الفرار، وفق ما أكد الصليب الأحمر اللبناني لوكالة فرانس برس.

وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة إن الحريق في مخيم في منطقة قبل الياس أدى إلى "قتيل وإصابة 6 آخرين بجروح".

وأشار إلى أن "نحو 700 لاجئ غادروا المخيم". وأفاد سكان في المنطقة أن القتيل هو طفل.

ويعمل متطوعو #الدفاع_المدني وسكان المنطقة على إخماد الحريق الذي لم تتبين أسبابه.

كما أفاد مراسل لفرانس برس في المكان أن قوة النيران وسرعة الهواء حالت دون السيطرة سريعاً على #الحريق الذي امتد إلى حقل قمح مجاور.

واستخدم سكان المنطقة صهاريج مياه للمساعدة على إخماد الحريق.

وقال ظافر النخلاوي، ناشط وأحد سكان قب الياس، "لم يبق سوى 3 خيم من أصل 93 في المخيم كما احترق 50 دونما من حقل قمح مجاور"، مرجحا أن يكون السبب هو الارتفاع في درجة الحرارة.

وفي قب الياس، تعج عشرات المخيمات العشوائية باللاجئين السوريين.

ومنذ اندلاع الحرب في #سوريا منتصف آذار/مارس 2011، لجأ أكثر من مليون سوري إلى لبنان. ويعيش معظمهم في ظروف بائسة للغاية في بلد يعاني أصلاً من وضع اقتصادي صعب وبنية تحتية مترهلة.