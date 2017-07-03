2000 ليرة جديدة.. "مدموغة" بصورة بشار الأسد

أصدر المصرف المركزي في #سوريا على وقع المعارك و#الثورة التي انطلقت قبل 6 أعوام ونصف ورقة نقدية من فئة 2000 ليرة.

وتعادل ورقة النقد الجديدة نحو 4 دولارات بأسعار الصرف الحالي.

بيد أن قيمة #العملة_السورية قد هبطت منذ عام 2011 أكثر من 10 مرات من 47 ليرة مقابل كل دولار إلى نحو 500 ليرة للدولار الواحد حالياً.

ووضع #بشار_الأسد وعلى خطى والده الراحل حافظ الأسد صورته على العملة إلى جانب المسجد الأموي في #دمشق، وهي المرة الأولى التي يضع فيها بشار صورته على العملة.

كما أن المصرف المركزي في #دمشق لم يعلن مكان طباعة وإصدار العملة الجديدة ولا كيفية تغطية تمويلها كما تجري العادة مع الإصدارات الجديدة للعملات.