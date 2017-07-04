بالفيديو.. النيران تلاحق خيم النازحين السوريين في لبنان

وقع حريق في ساعات الفجر الأولى من نهار الثلاثاء في مخيم #تل_سرحون للاجئين السوريين في البقاع اللبناني. وذكر ناشطون أن حريقا "هائلا" التهم مخيم "تل السرحون" وأجهز على كافة الخيام.

إلى ذلك، أفاد مصدر طبي بحسب ما نقلت "رويترز" أن فتاة توفيت جراء الحريق الذي اندلع خلال الليل.



#لبنان



حريق ضخم في مخيم للاجئيين السوريين في تل سرحون بالبقاع pic.twitter.com/ruPsZMzsUy — مؤسسةالأمل الإنسانية (@alamalFoundatio) July 3, 2017

يأتي هذا بعد 48 ساعة على احتراق مخيم "الرائد" للاجئين في #قب_إلياس، ومقتل 3 أشخاص، بينهم طفل في الرابعة من عمره، إضافة إلى العديد من الإصابات الخطرة، وصل عددها إلى 12 إصابة، بعد احتراق نحو 100 خيمة بالكامل.

وفي وقت لا زالت فيه أسباب الحريق في مخيم "تل السرحون" مجهولة، عزا متابعون الأمر إلى تماس كهربائي حصل داخل إحدى الخيام.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دانا سليمان، قولها إن المنظمة تستعد لتقديم المساعدة للمتضررين بعد تقييم حجم الأضرار في #مخيم_الرائد. وأضافت أن معظم اللاجئين المقيمين في مخيم ارائد وصلوا من محافظة الرقة.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام محلية أن مخيم الرائد الذي اندلعت فيه النيران يتواجد في محيط مدينة #قب_الياس في #البقاع #شرق لبنان، ويرجح أن يكون ناجماً عن درجات الحرارة المرتفعة، مضيفة أنه التهم أكثر من 100 خيمة.