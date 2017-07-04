برلمان أوروبا يطالب بمحكمة دولية للجرائم بالعراق وسوريا

دعا البرلمان الأوروبي إلى تشكيل #محكمة_جنائية_دولية خاصة بالعراق وسوريا من أجل "التحقيق في #جرائم_الحرب التي ارتكبتها كافة الأطراف" وضمان محاكمة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم التي تحت طائلة #القانون_الدولي.

وطالب البرلمان في القرار بإقامة المحكمة الجنائية للتعامل مع المتهمين بارتكاب الجرائم الخطيرة. وصوت لفائدة القرار 541 نائبا واعترض عليه 32، وامتنع 19 عن التصويت.

ودعا البرلمان في قرار أصدره ظهر الثلاثاء في ستراسبورغ إلى أن يبذل الاتحاد الأوروبي جهودا من أجل الوقاية في مرحلة مبكرة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة.

وحث النواب على مراقبة الوضع في ميدان النزاعات و"تنسيق أعمال الوقاية والمساهمة في خلق الظروف المناسبة لمعالجة مسببات النزاعات والحروب".

وقال عضو البرلمان كريستيان دان بريدا "إن الوقت حان لبناء سياسية أوروبية قوية ومنسجمة إزاء #جرائم_الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة".

وتابع: "يجب أن تستند هذه السياسة إلى الوقاية من الأزمات من ناحية والدعم المطلق للقانون الدولي وخاصة دعم المحكمة الجنائية الدولية".

وأكد عضو البرلمان على أهمية عدم إفلات الفاعلين غير الحكوميين من الملاحقة القضائية.