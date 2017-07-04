غوتيريس يكلف قاضية فرنسية التحقيق بجرائم حرب في سوريا

أعلنت #الأمم_المتحدة ان أمينها العام انتونيو غوتيريس عيّن الاثنين القاضية الفرنسية #كاثرين_ماركي_أويل على رأس فريق دولي مهمته التحقيق في جرائم حرب محتملة في سوريا.

وقالت المنظمة الدولية إن ماركي أويل، القاضية التي عملت سابقا في المحاكم الدولية الخاصة بكل من كوسوفو وكمبوديا ومحكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة، عيّنها #غوتيريس على رأس فريق دولي مهمته جمع الأدلة على وقوع جرائم حرب في سوريا.

وتعمل القاضية الفرنسية حاليا وسيطة في اللجنة التابعة لمجلس الأمن الدولي والمسؤولة عن تنظيمي داعش والقاعدة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة شكّلت في كانون الأول/ديسمبر الفائت فريق التحقيق هذا ومقره جنيف لجمع الأدلة على وقوع #جرائم_حرب في سوريا من أجل استخدام هذه الأدلة إذا ما أحيلت هذه الجرائم على القضاء.

وقتل في النزاع الدائر في #سوريا منذ مطلع 2011 اكثر من 320 ألف شخص. وسبق للجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أن خلصت إلى أن كل الأطراف المشاركة في هذا النزاع مارست انتهاكات.