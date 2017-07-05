النظام يسعى لاستبدال ميناء اللاذقية ومطار دمشق الدولي

أكّدت حكومة النظام السوري أنها تقوم بدراسة إنشاء مطار جديد للعاصمة دمشق وإنشاء ميناء آخر في مدينة اللاذقية على ساحل البحر المتوسط.

وقالت حكومة الأسد إنها طلبت إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء مطار جديد للعاصمة دمشق، عوضاً من مطارها الحالي، يكون بمثابة "بديل" له، وفقاً لما جاء على "سانا" الثلاثاء.

ونقلت الوكالة السالفة عن حكومة الأسد أن الأخيرة طلبت إعداد دراسة أخرى لاستبدال ميناء اللاذقية بميناء آخر، دون أن تتم الإشارة إلى مكان الميناء الجديد. إلا أن علي حمود وزير النقل في الحكومة، أكّد البدء "بدراسة إمكانية إحداث مرفأ بديل لمرفأ اللاذقية الحالي" لتأمين "مرفأ بديل يتمتع بمواصفات عالية من حيث المساحات والأعماق الكفيلة باستقدام كل السفن الضخمة".

وصرّح وزير النقل في حكومة الأسد أن الموافقة تمّت على البدء "بدراسة مشروع إحداث مطار جديد بديل لمطار دمشق الدولي". دون أن يتم تحديد المنطقة التي سيقع الاختيار عليها، لتكون مكاناً للمطار الجديد.

وكان رئيس حكومة الأسد عماد خميس، قد عقد اتفاقيات في إيران، بتاريخ 17 من شهر كانون الثاني/يناير من العام الحالي، تضمّنت في إحداها منح ميناء سوري لإيران، عبر "عقد سادس" قال نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، إنه سيتم التوقيع عليه بين النظامين السوري والإيراني بعد أسبوعين، من تاريخ توقيع الاتفاقيات المشار إليها.

ويشار إلى أن الأخبار المتعلقة بتمكين إيران من استغلال ميناء سوري على المتوسط، توقفت عن نقل أي جديد بشأنه، منذ وقت الإعلان عنه أول العام الجاري. دون أن ترشح أنباء من النظام في سوريا أو إيران، عن مصير الميناء الذي سـ"تستثمره" إيران، وفق إعلام الأسد، أو "ستنشئه" حسب الإعلام الروسي الذي سبق ونقل الخبر أوائل العام الحالي، بهذه الصيغة: "إنشاء ميناء".

ووفق وزير النقل في حكومة الأسد، فإن ميناء اللاذقية الحالي، ستتم الإفادة منه للسياحة، حسب قوله، بينما سيكون الميناء الجديد "بمواصفات عالية".

وتتمركز القوات الجوية الروسية في مطار "حميميم" التابع لمحافظة اللاذقية، منذ أيلول/سبتمبر من عام 2015 بعد اتفاق مع نظام الأسد يسمح لها بالبقاء هناك لمدة 49 عاماً.

وكانت روسيا قد أعلنت في شهر أيار/مايو الماضي أنها بصدد تطوير وتوسيع ميناء طرطوس السوري الذي تتخذه مقراً لأسطولها البحري العسكري، وأن عملية التطوير والتوسعة، تلك، تحتاج إلى مدة زمنية تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات.