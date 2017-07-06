أميركا مستعدة للعمل مع روسيا على إقامة مناطق حظر بسوريا

قال وزير الخارجية الأميركي ريكس #تيلرسون الأربعاء إن #الولايات_المتحدة مستعدة لأن تبحث مع #روسيا الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار في #سوريا بما في ذلك إقامة #مناطق_حظر جوي.

وأضاف في بيان قبل قمة مجموعة العشرين التي تعقد في ألمانيا هذا الأسبوع "إذا عملت بلداننا معا لتحقيق الاستقرار على الأرض فإن هذا سيضع أساسا للتقدم نحو تسوية من أجل مستقبل سوريا السياسي".

وأشاد تيلرسون بالتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا في إقامة مناطق عدم التصعيد في سوريا وقال إنها دليل "على أن بلدينا قادران على إحراز مزيد من التقدم".

هذا.. وقال تيلرسون إن "روسيا ملزمة بمنع استخدام #الحكومة_السورية للأسلحة الكيمياوية".

وشدد في بيانه على أن "تنظيم داعش أصيب بجروح بالغة وقد يكون على شفير الهزيمة الكاملة إذا ما ركزت كل الأطراف على تحقيق هذا الهدف".

وأضاف أنه "من أجل تحقيق هذا الهدف يجب على المجتمع الدولي ولا سيما روسيا إزالة العوائق التي تحول دون إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش".

ويتوقع أن يجتمع الرئيس الأميركي دونالد #ترمب والرئيس الروسي فلاديمير #بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ هذا الأسبوع وقال تيلرسون إن الأزمة السورية ستكون بين الموضوعات التي يناقشها الرئيسان.

وبينما تقترب المعركة ضد داعش من نهايتها قال تيلرسون إن على روسيا "مسؤولية خاصة" لضمان استقرار سوريا.

وأضاف أن على موسكو أن تضمن ألا يقوم أي فصيل في سوريا "باستعادة أو احتلال مناطق بشكل غير شرعي" بعد تحريرها من قبضة #داعش أو جماعات أخرى.