سوريا.. 224 مدنياً قتلوا بضربات التحالف الدولي خلال شهر

قتل 224 مدنياً على الأقل، بينهم 38 طفلاً، جراء الغارات التي يشنها #التحالف_الدولي بقيادة أميركية على مدينة الرقة، منذ بدء قوات سوريا الديمقراطية هجوماً داخل أحيائها قبل شهر، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "قتل 224 مدنياً على الأقل بينهم 38 طفلاً و28 سيدة جراء غارات التحالف الدولي على مدينة #الرقة منذ دخول قوات سوريا الديمقراطية" إلى المدينة في السادس من حزيران/يونيو.

وتخوض قوات #سوريا_الديمقراطية التي تضم فصائل كردية وعربية منذ السادس من حزيران/يونيو وبدعم من التحالف الدولي، معارك عنيفة ضد عناصر داعش داخل مدينة الرقة، التي تعد معقلهم في سوريا.

وتمكنت منذ ذلك الحين من السيطرة على أربعة أحياء بالكامل، فيما تخوض مواجهات في أجزاء عدة من أحياء أخرى، بينها المدينة القديمة في شرق المدينة، التي تقدمت إليها الثلاثاء بعد غارات للتحالف على سور "الرافقة" الأثري.