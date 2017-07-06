وزير لبناني يدعو الجيش للتحقيق بوفاة الموقوفين السوريين

دعا وزير حقوق الإنسان اللبناني، أيمن شقير #الجيش والقضاء لفتح تحقيق في وفاة سوريين بالحجز العسكري في بلاده، وذلك بعد أن أعلن الجيش اللبناني في بيان له مقتل عدد من الموقوفين لديه إثر عملية أمنية نفذتها وحداته منذ أيام في مخيمات #عرسال للاجئين السوريين على #الحدود_السورية_اللبنانية.

وقال شقير في بيان "حفاظاً على صورة الجيش ومنعا لأي شائعات قد تكون مغرضة نطلب من القيادة والقضاء المختص فتح تحقيق شفاف في كل ما تم تناوله مؤخراً من صور وأخبار حول عملية التوقيف الأخيرة في عرسال وعن الأسباب التي أدت إلى وفاة عدد من الموقوفين".

وكان الجيش اللبناني قد أعلن سابقاً أن 4 رجال سوريين اعتقلوا الأسبوع الماضي خلال مداهمة في مخيم للاجئين توفوا وهم رهن الاحتجاز بسبب إصابتهم بأمراض مزمنة وتدهورت حالتهم بسبب سوء الطقس.

وأشار بيان قيادة الجيش إلى أن باقي الموقوفين يخضعون للكشف الطبي.

من جهتهم، نفى ناشطون وحقوقيون لبنانيون صحة ما ذكره #الجيش_اللبناني عن وفاة الموقوفين في سجونه. وأكد هؤلاء أن عدد القتلى المعتقلين وصل إلى 10، قضوا جميعا تحت التعذيب في سجون الجيش اللبناني، حيث تم تسليم جثامين 8 قتلى حتى اللحظة، دُفن عدد منهم بضغط من الجيش دون السماح بالتقاط صور لهم.

وقد ظهرت آثار التعذيب على جثامين القتلى #المعتقلين بشكل واضح، بحسب ما ذكر الناشطون.

فيما طالب محامون من ذوي المعتقلين بعدم تسلم جثامين أولادهم، وذلك للكشف عن الجثث بشكل قانوني، بينما منعت القوى الأمنية أي كاتب للعدل من الحضور لمنع تكليف المحامين بشكل رسمي.