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فرنسا ترفض استعمال الكيمياوي في سوريا.. يجب التخلص منه

المصدر: دبي - قناة العربية
وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان
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شدد وزير الخارجية الفرنسية، جان إيف لودريان، على معارضة بلاده بشدة استعمال السلاح الكيمياوي في #سوريا.

ودعا لودريان للتخلص من الأسلحة الكيمياوية التي يمتلكها #نظام_الأسد بشكل تام.

وكانت اللجنة التي كلفتها #الأمم_المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية بالتحقيق للكشف عن الجهة المسؤولة عن #الهجوم_الكيمياوي في خان شيخون بسوريا، أعلنت أنها تتعرض لتدخلات وضغوط سياسية للتأثير على سير عملها.

وقال رئيس اللجنة، إدموند موليت، للصحافيين بعد جلسة مغلقة لمجلس الأمن، إن اللجنة تعمل "في بيئة مسيسة للغاية" تحاول خلالها "أطراف معنية" لم يحددها التأثير على عملها.

شدد وزير الخارجية الفرنسية، جان إيف لودريان، على معارضة بلاده بشدة استعمال السلاح الكيمياوي في سوريا.

ودعا لودريان للتخلص من الأسلحة الكيمياوية التي يمتلكها #نظام_الأسد بشكل تام.

كلمات دالّة

#سوريا, #نظام الأسد, #الأمم المتحدة, #الهجوم الكيمياوي

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